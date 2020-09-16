الارشيف / الرياضة

طارق العشري: مهمتي مع الحرس تكليف.. ولاعبو الفريق على قدر المسئولية

0 نشر
0 تبليغ

المدير الفني لنادي حرس الحدود، إنه اقترب من إنهاء أزمته من النادي المصري البورسعيدي خلال الأيام المقبلة .


وأضاف طارق العشري في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه سيحصل على كافة مستحقاته المالية من قبل مسئولي النادي المصري البورسعيدي.

وتابع:" مهمتي مع الحرس بمثابة تكليف، ولاعبو الفريق على قدر المسئولية ".

وأكد طارق العشري أنه يأمل في تحقيق طفرة مع لاعبي حرس الحدود خلال الفترة المقبلة وعودة الأمور إلي طبيعتها من جديد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق العشري: مهمتي مع الحرس تكليف.. ولاعبو الفريق على قدر المسئولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا