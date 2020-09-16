قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، تشكيل وفد من النادي، للسفر إلى أوروبا، للبحث عن مدرب جديد، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، الذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ.
وأكد رئيس النادي أن الوفد سيضم كلاً من "إسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي"، وسيسافر إلى أوروبا؛ للتفاوض مع بعض المدربين لخلافة كارتيرون.
وأشار رئيس الزمالك، إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلال أسبوع، مع تعيين جهاز فني مصري بشكل مؤقت.
وشدّد منصور، على أن هناك شروطًا معينة في اختيار المدرب الأجنبي الجديد، أهمها، السيرة الذاتية الكبيرة، ومعرفة مدى قدرته على تحقيق طموح إدارة النادي والجماهير في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يشكل وفدًا للسفر إلى أوروبا للتعاقد مع مدير فني جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.