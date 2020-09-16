تدريب الزمالك شرف.. مجدي عبد العاطي: مرتضى منصور منح كارتيرون مناخاً هادئاً

أكد مجدي عبد العاطي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان السابق، أن تعامل مرتضى منصور رئيس الزمالك، مع كارتيرون، جيد جدًا.
وقال "مجدي" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يُقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "رحيل كارتيرون عن الزمالك ليس بسبب الإدارة، فتعامل رئيس النادي معه كان جيدًا جدًا".
وأكمل: "رئيس الزمالك منح لكارتيرون جميع الأجواء الهادئة، وتدريب الزمالك شرف لأي مدرب تولى المهمة الفنية للفريق".
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