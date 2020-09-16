نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفجرها: تركي آل الشيخ كان يريد شراء الترسانة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أوضح أحمد حسام ميدو، أن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني حاليا، ونادي بيراميدز سابقا، كان يريد شراء نادي الترسانة.
وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن تركي آل الشيخ كان على وشك أن ينهي كل شيء بشأن شراء نادي الترسانة وذلك قبل أن يتحول لامتلاك بيراميدز.
وفي سياق متصل، أشار ميدو إلى أن انتظام بطولة الدوري العام والمباريات يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، موضحا أن مصر تعاني من تلاحم المواسم وعدم انتظام المسابقات.
وأشاد باهتمام الشعب المصري بمتابعة البرامج الرياضية قائلا: "مُعدل مشاهدة الشعب للمصري للبرامج الرياضية يفوق أي نوعية أُخرى من البرامج بمراحل".
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