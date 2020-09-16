نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله عن الزمالك.. 6 وجهات محتملة لكارتيرون الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك صدمة قوية لجماهير الأبيض بقرار الرحيل عن النادي، ولكن بعد تلقى الجماهير هذه الصدمة أصبح هناك سؤال أهم يدور في ذهن الجميع وهو من النادي الذي سيدربه الفرنسي ورحل بسببه عن فريقه.

وأعلن نادي الزمالك أمس الثلاثاء رسميا اعتذار كارتيرون عن استكمال مهمته مع النادي ورحل عن طريق فسخ العقد ودفع الشرط الجزائي.

7 أندية مهتمة بكارتيرون

ويوجد حتى الآن 7 أندية مهتمة بضم كارتيرون وهي الأقرب بالنسبة له وهي كالآتي:

- داخل مصر: لا يوجد سوى نادي واحد الجميع ينظر له وهو نادي بيراميدز ولكنه الخيار الأضعف فبالرغم من أنه قريب جدا من إقالة أنتي تشاتشيتش ولكن كارتيرون ليس المرشح الأقوى لقيادة الفريق لأنه يدرس التعاقد مع مدرب أجنبي لم يعمل في مصر من قبل ولكن يظل باتريس على القائمة.

- داخل إفريقيا: يوجد ناديين مرشحين ليتولى كارتيرون تدريب أحدهم وهما نادي الوداد المغربي والذي اقال مدربه خوان كارلوس جاريدو ويبحث عن مدرب مميز يتولى بدلا منه ويعتبر المدرب الفرنسي أنسب خيار نظرا لدرايته الكاملة بالقارة والبطولات الإفريقية خاصة نع اقتراب الفريق من خوض منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لذلك يعتبر باتريس من القريبين من الفريق.

والنادي الثاني داخل القارة هو كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وهو ما أشارت له تقارير صحفية أنه قد حدث تواصل بين مسئولين النادي وكارتيرون في الساعات الأخيرة الماضية عقب فسخ عقده مع النادي ولكنه يعتبر الخيار الأبعد بنسبة كبيرة للمدرب الفرنسي.

- داخل آسيا: كما يوجد ناديين آخرين مهتمين بالتعاقد وهما نادي التعاون وهو الأقرب بنسبة كبيرة جدا من التعاقد مع كارتيرون خاصة أن النادي لا يملك مدرب حاليا حيث اقال البرتغالي فيتور كامبيلوس وبعدما أكد حازم فتوح وكيل المدرب في تصريحات تليفزيونية أن الفرنسي وصله عرض من النادي السعودي في الساعات الماضية مقابل راتب ضخم يصل إلى مليون و400 ألف دولار في الموسم في الموسم الواحد ووافق عليه وقام بتوقيع العقود ولكن لم يحدث أي إعلان رسمي حتى الآن من جانب أي طرف.

والنادي الثاني هو اتحاد جده والذي يضع كارتيرون ضمن اهتمامات النادي خاصة مع اقتراب إقالة فابيو كاريلي من تدريب الفريق ولكن نادي التعاون يعتبر أقرب منه.

- داخل أوروبا: ويملك كارتيرون عرض من أحد أندية المنتصف في الدوري الفرنسي الممتاز حسبما أكد أحد المقربين منه ولكن المقابل المادي الذي عرضه النادي ضعيف مقارنة بعرض التعاون السعودي لذلك يعتبر هو الأقرب له إلا إذا كان المدرب لديه رغبة في خوض تجربة أوروبية.

وهذه الأندية تعتبر أبرز المهتمين بالمدرب الفرنسي ولكن من الممكن أن يكون هناك نادي يتفاوض معه في الخفاء ولا يعلم أحد عنه ولكن كل المؤشرات تتجه نحو التعاون حتى الآن وستفصلنا ساعات قليلة فقط ليكشف لنا كارتيرون بشكل رسمي عن ناديه الجديد الذي ترك الزمالك من أجله.

