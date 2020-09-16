أكد مجدي عبد العاطي، مدرب أسوان السابق، أنه لم يتردد في الرحيل عن الفريق.
وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "لم أتردد في الرحيل عن أسوان، الفريق كان يعاني من أزمة مالية، ولم أرحل لأسباب مالية؛ لأنني كنت سأستمر خلال فترة كورونا التي شهدت خوض تدريبات فقط، كما أن مجلس الإدارة دفع المستحقات لكل أعضاء الجهاز إلا أنا؛ لأنني كنت مستقيلا".
وأكمل: "تلقيت عروضا كثيرة عندما كنت مديرا فنيا لأسوان، ولكني رفضت".
وأتم: "توقعت ظهور أسوان بشكل جيد في الدوري مع أحمد كشري، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري هذا الموسم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجدي عبد العاطي: لم أتردد في الرحيل عن أسوان.. وتوقعت الفريق بشكل جيد مع كشري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.