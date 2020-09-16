بعد رحيله المفاجئ عن الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون

قرّر الفرنسي باتريس كارتيرون، الرحيل بطائرة إلى فرنسا؛ من أجل قضاء إجازة قصيرة مع أسرته، قبل التوجّه إلى السعودية؛ لتولي تدريب فريق التعاون.

وعلم "دوت الخليج" أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، وقع عقدًا مع التعاون السعودي، بمقابل يفوق الـ 3 ملايين دولار سنويًا.

وأبلغ كارتيرون، إدارة الزمالك، بدفع الشرط الجزائي، والرحيل عن تدريب الزمالك، وحاول مرتضى منصور رئيس النادي إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده؛ لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ تعاقده.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقم بقيادة تدريب الفريق، أمس؛ استعدادًا للقاء أسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.