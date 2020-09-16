حازم إمام عن رحيل كارتيرون: أي حد يمشي من الزمالك أكيد خسران

نشر نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك حازم امام تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق نجم الزمالك السابق، خلال تغريدته علي رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الاول للكرة بنادي الزمالك.

وكتب حازم إمام: "أكيد مفاجأة اللي حصل.. بس نادي الزمالك كبير.. وأي حد بيمشي منه اكيد هو الخسران".

واضاف: "اللعيبه الكبار عليهم دور في لم الفرقة بسرعة، وبالتوفيق ان شاء الله للادارة في اختيار مدير فني جديد".

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وكان كارتيرون قد أبلغ أمير مرتضى، بأنه فقد شغفه مع الفريق، وأنه يخشى خسارة بطولة إفريقيا، ورغم محاولة المشرف على الكرة بالنادي، إقناعه بالبقاء، وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا، أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال؛ إلا أن الفرنسى أصر على قراره.

وأكد الفرنسي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة راتب 3 أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من 1.5 مليون دولار سنويا من القلعة البيضاء.