إحنا مش بلطجية.. أمير مرتضى: الزمالك وافق على استكمال الدوري احتراماً للوائح.. فيديو

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن إدارة النادي وافقت على استكمال الدوري مرة اخرى احتراماً للوائح والقوانين، خاصة أن اللجنة الخماسية لم تستمع لرأي 14 ناديًا واستمعت الى 4 فرق فقط ونفذت رأيهم .

وأضاف أمير مرتضى الذى حلّ ضيفًا على دوت الخليج لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020 أن الزمالك لن يقف فى وجه الدولة وحيدًا ويعاديها، مؤكدا أن الزمالك فريق كبير، ولكنه لن يقوم بالبلطجة من أجل مصلحته و يلتزم بأي قرار وسيقوم بتنفيذها حتى لو ضد رغبته .

وكشف أمير عن أن هناك 14 ناديًا قاموا بعمل بيان يرفض استكمال الدوري ولكن اللجنة الخماسية لم تهتم به واتخذت قرارها، والزمالك التزم به ولكنه يؤكد في كل ظهور له علي ضرورة الغاء الدوري حتى عند الفوز علي الأهلي؛ قال انه كان يجب على الدولة ألا تستأنف الدوري مرة أخرى .

وأشار أمير إلى أن الدوري عاد بلا هدف، واثر علي الزمالك بالسلب، ولكن اللجنة الخماسية أكدت انها لن تؤجل أي مباريات، وإن تم تأجيل أي مباراة؛ ستقوم بالرحيل وتم تأجيل أكثر من مباراة، وهي مستمرة في منصبها دون أي التفات إلى ذلك، فما السبب من عودة الدوري اذا كانت الفيفا نفسها أقرت تعديلات فى كرة القدم من أجل مواجهة تلك الظروف القهرية التي تواجه العالم كله.