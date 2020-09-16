نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسباني، عن السبب وراء انقلاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة، على إدارة النادي الكتالوني.
وكان ميسي قد طلب برحيله عن الفريق في طلب رسمي، كما أنه غاب عن تدريبات الفريق في بداية فترة الإعداد، لكنه، عدل عن قراره، وقرر خوض الموسم الأخير من تعاقده، مؤجلاً كل شيء للصيف المقبل.
وبحسب ما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن غضب ميسي يعود لطلبه من إدارة النادي التعاقد مع جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الثاني في برشلونة، عقب الخسارة الساحقة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.
والجدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، تجاهل طلب ميسي وبيكيه، وبوسكيتس، وقرر الرهان على المدرب الهولندي رونالد كومان.
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