حتحوت عن فيديو جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون: مش حلوة في حق الزمالك

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل إقناعه بالبقاء فى ميت عقبة.
وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج» :" أول مرة أرى رئيس الزمالك بهذا الشكل، مندهش من قيام الزمالك بتسجيل فيديو مثل هذا مع مدرب".
وتابع :" أول مرة اشوف رئيس الزمالك بالشكل ده.. بس في النهاية ده الزمالك، مينفعش يعمل كده مع أي مدرب، أيا كان المدرب؛ لإنها "مش حلوة في حق النادي".
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