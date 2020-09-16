نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام يكن: كارتيرون ترك ذكرى سيئة مع الجماهير بقرار رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالرحيل عن تدريب الأبيض.

وأكد هشام يكن، أن رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك يعتبر تصرف غريب من جانبه وترك ذكرى سيئة له مع الجماهير.

وقال هشام يكن خلال حواره ببرنامج الماتش: "من المؤكد أن كارتيرون تلقى عرضا كبيرا ولذلك رحل عن الزمالك، لكنه ترك ذكرى سيئة مع الجماهير".

وأكمل يكن حديثه قائلا: "طارق يحيى قريب إلى حد كبير من لاعبي الزمالك وسيكون مناسب لتولي مهمة المدرب".

وأعلن نادي الزمالك اليوم الثلاثاء رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق بشكل رسمي بعدما فسخ عقده مع النادي عن طريق دفع الشرط الجزائي والمقدر بقيمة 250 ألف جنية.