شاهد.. أمير مرتضى يكشف كواليس جديدة لـ رحيل كارتيرون المفاجئ عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك عن كواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال أمير مرتضى الذى حل ضيفا على دوت الخليج لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020 أنه فوجئ برسالة واتس آب من باتريس كارتيرون يطلب فيها الرحيل عن قيادة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وأضاف أمير أنه فوجئ بطلب كارتيرون بالرحيل عن نادي الزمالك من دون الإفصاح عن سبب الرحيل، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات داخل الجهاز الفني كما يروّج البعض.

وتابع: "الأمور كانت تسير بشكل طبيعي للغاية خلال أمس، واستعداد الفريق لخوض المباراة المقبلة، إضافةً إلى خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا ".

وأوضح أمير أن كارتيرون بعد مباراة الإنتاج الحربي قام بالاحتفال بالفوز والتحدث معي فى تفاصيل فنية و قام بالتأكيد على أنه يركز علي الفترة المقبلة ويرغب فى حصد بطولة أفريقيا مع الفريق ولذلك مُتفاجئ من رحيله .

وكشف أمير أنه كان يجلس بالصدفة مع وكيل كارتيرون عند وصول رسالة منه بالرغبة فى فسخ التعاقد وعندما عرضتها علي وكيله فوجئ بهذا القرار هو الآخر ولذلك الأمر غريب جدا ولكن الايام القادمة ستكشف التفاصيل بصورة واضحة .

وأتم حديثه: "الزمالك لا يقف على أحد وسيتم التعاقد مع مدرب فني أجنبي قبل خوض بطولة أفريقيا وتشكيل جهاز فني مصري خلال الوقت الحالي لقيادة الفريق في الوقت الحالي".