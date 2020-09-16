إحنا لسه في سنة أولى VAR.. جمال الغندور يوضح مشاكل تقنية الفيديو في مصر

قال جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، إن تقنية الـ VAR ما زالت حديثة على الكرة المصرية، وتحتاج إلى الكثير من التدريب، ولن تنهي الأخطاء التحكيمية فى الوقت الحالى.

وأضاف "الغندور" فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: "احنا لسه سنة أولى VAR ، وعمره ما هيحل المشاكل فى هذا الوقت بشكل كامل، وقريبًا هناك تجربة جديدة "الحكم الروبوت"، للقيام بدور الحكم المساعد، وفى حالة التسلل؛ ستكون هناك "زمارة" وليست راية".

وأكمل الغندور: "أخطاء حكام الساحة أكثر من حكم الفيديو، ومع ذلك فتقنية الفيديو تحتاج إلى تدريب بشكل كامل، وإدارة الـ VAR ليس لها علاقة بلجنة الحكام، ولا بد من تحديد إدارة خاصة بالـ VAR بعيدًا عن الحكام، وهناك 54 حكمًا يملكون رخصة الـ VAR فى مصر".

وفى وقت سابق، أكد جمال الغندور أن هناك 3 أضلاع رئيسية فى تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدورى المصرى.

وتابع الغندور :"تقنية الـ VAR لا يجب الاقتصار عليها فى الحكام فقط، وهي سبب الأزمة، وهذه التقنية مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التليفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".

وأضاف الغندور: "داخل غرفة الـ VAR يكون هناك حكام تم تدريبهم بشكل جيد، وكذلك وسائل التواصل والربط بين جميع الأضلاع، وأى تقصير فى تلك الأدوار؛ لا يكون هناك قرار صحيح من جانب الحكم".

وتابع الحكم الدولى: لا يمكن أن يحصل الحكم على رخصة؛ إلا بعد تدريبه بشكل جيد، ويحصل على موافقة مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "إيفاب".

واستطرد الغندور: "بدأنا تطبيق تقنية الفيديو، والعالم كله شهد توقفا بسبب كورونا، وكان من الصعب أن تتم إقامة تدريبات للحكام وسط تلك الأجواء، وحصلنا على الرخصة لتطبيق تقنية الفيديو، والأخطاء ستظل موجودة".