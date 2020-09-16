باريس سان جيرمان يتطلع لاستعادة هيبته أمام ميتز بالدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سلن جيرمان نظيره ميتز، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويتطلع سان جيرمان حامل اللقب لتجاوز إخفاقاته واستعادة هيبته، بعد البداية السيئة للفريق بالخسارة في أول مباراتين بالدوري الفرنسي.

وخسر سان جيرمان أمام لنس 1-0، قبل أن يتلق نفس الخسارة على يد أوليمبيك مارسيليا في الكلاسيكو المثير والذي شهد 11 بطاقة صفراء وطرد 5 لاعبين دفعة واحدة من الفريقين.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الـ18 في ترتيب الدوري بلا أي نقاط، خلف ميتز الذي لا يملك أيضًا أي رصيد من النقاط.