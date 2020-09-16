الشباب والرياضة: فوز لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بلقب بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فوز لاعبين - من المشاركين في المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي مرحلة الواعدين- ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال حيث فاز أحدهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعب الأخر بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وأقيمت البطولة بمحافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، واستطاع اللاعبون المتنافسون بها تقديم أداء متميز في مختلف مراحل المنافسة، إلى أن فاز لاعبين من أبناء محافظة بني سويف بالمركزين الأول والثاني من المشاركين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

وقام الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكريم اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال، تقديرًا لتفوقهم، ودعمًا لموهبتهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعة تنفيذ كافة مراحل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذى يتم خلاله انتقاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية وفق محددات علمية، والعمل على إعداد اللاعبين طبقًا لمجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيلهم لخوض البطولات الرياضية، وليكونوا نواه للاعبي المنتخبات الوطنية مستقبلًا.