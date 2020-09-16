الارشيف / الرياضة

الهلال السعودي يفتح الباب أمام الزمالك لضم عمر خربين

0 نشر
0 تبليغ

فتح نادي الهلال السعودي، الباب أمام رحيل نجمه السوري عمر خربين، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع اقتراب انتهاء عقده.
وقال مصدر رسمي داخل نادي الهلال لصحيفة "الرياضية" ، أن إدارة الزعيم لا تمانع رحيل عمر خربين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المرتبط مع النادي بعقد احترافي ينتهي الموسم الجاري.

وأضاف: "خربين لا يزال هلاليًّا بحكم ارتباطه بعقد سارٍ مع النادي، لكنَّ الإدارة لا تمانع في انتقاله عند وصول عرض للنادي واللاعب".

وارتبط اسم خربين الذي لعب في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بالعودة للدوري المصري مجددًا هذا الصيف، عبر بوابة نادي الزمالك.

وحول هذا الأمر، أكد المصدر في تصريحاته أن إدارة الهلال، لم تتلقَّ أي عرض رسمي من نادي الزمالك المصري حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال السعودي يفتح الباب أمام الزمالك لضم عمر خربين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا