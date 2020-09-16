نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انضمام نجم الرجاء المغربي للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بات بدر بانون لاعب الرجاء المغربي على أعتاب الانضمام لصفوف الأهلي في صفقة قياسية مقابل 5 ملايين دولار.
كشف موقع Le360 عن أن بدر بانون وقع على عقود الانضمام للنادي الأهلي في صفقة تكلفت 5 ملايين يورو منها 2 مليون للنادي المغربي، فيما سيحصل اللاعب على 3 مليون دولار خلال عقد مدته 3 سنوات.
وينتظر بانون إنهاء مباراة الرجاء والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد انضمام نجم الرجاء المغربي للأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.