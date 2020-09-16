نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقتحم صفقة جاريث بيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني أصبح أحد الخيارات المطروحة في مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن جاريث بيل على استعداد للانضمام إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي إذا كان من الممكن الاتفاق على صفقة مع ريال مدريد لكن المان يونايتد بحاجة لتقديم عرض رسمي.

وألمحت الشبكة البريطانية أن مانشستر يونايتد يبقي خياراته مفتوحة، حيث قد يحاول التعاقد مع جاريث بيل على سبيل الإعارة إذا لم ينجح في سعيه لحسم صفقة الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن سانشو مازال أكبر هدف لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وأنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق مع ممثلي سانشو بشأن رسوم الوكيل والشروط الشخصية إلا ان بروسيا دورتموند يظل عقبة في طريق الصفقة بعدما رفض تخفيض المبلغ المطلوب والذي تخطى حاجز 105 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الشبكة البريطانية أن مانشستر يونايتد يبحث بنشاط عن بدائل لسانشو بما في ذلك احتمال التعاقد مع نجم أكثر خبرة على سبيل الإعارة بالإضافة إلى لاعب آخر أصغر سنًا.

وسلطت الشبكة البريطانية الضوء على تصريحات جاريث بيل لشبكة سكاي سبورتس نيوز في وقت سابق من هذا الشهر والتي قال فيها أنه سيفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا سمح له ريال مدريد بالرحيل.