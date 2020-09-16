الرجاء البيضاوي يرفض عرضا سعوديا من أجل عيون النادي الأهلي

كشفت تقارير مغربية، عن رفض العروض التي تلقاها نادي الرجاء بشأن المدافع بدر بانون . وترددت أنباء فى الآونة الآخيرة بإنضمام بدر بانون للنادي الأهلي المصري لمده 3 سنوات مقابل 5 ملايين دولار . Le360 ، أن نادي الرجاء البيضاوي تلقي عرض رسمي من أحد الفرق السعودية لضم بدر بانون . وذكر موقع وشدد الموقع ، على أن إدارة نادي الرجاء البيضاوي رفضت عرض السعودية بعدما وافقت علي رحيل اللاعب للنادي الأهلي . وتابع الموقع المغربي ، ان العرض السعودي كان يعادل نصف قيمه عرض الأهلي المصري من الناحية المادية . يذكر أان التقارير المغربية أكدت ان اللاعب وقع للنادي الأهلي ، الإ ادارة القلعه الحمراء لم تعلق أو تصرح بأي شأن بتلك المفاوضات .

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