وثق عمرو جمال لاعب طلائع الجيش أول يوم مدرسة لابنه عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر عمرو جمال صورة كوميدية لابنه بالزي المدرسي وكتب معلقا :" في ايه يا حبيبي دا اول يوم" اقرأ أيضًا: يذكر أن عمرو جمال أعلن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19". ونشر عمرو جمال مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "تأكد شفائى تمامًا وعودتى للحياة بصورة طبيعية وسيتم الانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة " وكان مهاجم طلائع الجيش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد وشارك جمال في 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصورة كوميدية..عمرو جمال يوثق اليوم الأول لابنه بالمدرسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.