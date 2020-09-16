ويقدم لكم دوت الخليج ردود أفعال نجوم الزمالك الكبار:
" أكيد مفاجأة اللي حصل.. بس نادي الزمالك كبير.. وأي حد بيمشي منه اكيد هو الخسران" .
"كارتيرون مكنش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة، قبل كده فيريرا مشي، وباتشيكو عشَّانا ومشَّانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.
"كارتيرون لم يُظلم في الزمالك ولا صحة لوجود مشادة بين المدرب ومرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يظلمه وكان يتعامل معه بشكل مثالي ، كان يعلم جيدًا أنه لم يكن قادرًا على مغادرة مكتب مرتضى منصور سوى بدفع الشرط الجزائي"
"لن أستطيع شكرك على الفترة التى قضيتها معنا لأنك غدرت بالزمالك وقرّرت الرحيل بدون سبب واضح".
" رحيل كارتيرون كان مفاجأة للجميع ولم أحد يتوقع ذلك في الوقت الحالي وبهذا الشكل " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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