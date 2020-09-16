تقارير: هل ينتقل جاريث بيل إلى توتنهام؟

يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، استقر على العودة لفريقه السابق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما خرج من حسابات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب الميرنجي، حسب جوناثان بارنيت، وكيل أعماله.

وقال وكيل بيل، في تصريحات لوسائل الإعلام في بريطانيا: "بيل لا يزال محبًا لتوتنهام، نحن في مفاوضات، إنه المكان الذي يريد بيل التواجد فيه".

وعلقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على تصريحات جوناثان قائلة: "اعترف بارنيت وكيل أعمال بيل بوجود اتصالات بين توتنهام واللاعب، لكن النادي الإنجليزي لا يمكنه تحمل راتب بيل كاملا".

يذكر أن بيل يتقاضى نحو 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وكان بيل انضم إلى ريال مدريد، عام 2013، قادمًا من توتنهام، مقابل 85 مليون إسترليني.