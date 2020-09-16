نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: أنا تحت أمر الزمالك حال طلبي للتدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء السابق، عن موقفه حال وصول عرض له لتدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد أنه لن يتأخر عن الزمالك، بعدما قرر باتريس كارتيرون الرحيل عن الزمالك بعد أن دفع الشرط الجزائي الذي يتضمنه عقده.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، "في حال وصول عرض لي من الزمالك سأوافق بالطبع، وأنا تحت أمر النادي، ولكن الأمر يحتاج أيضا لتفكير ولم يحدثني أي شخص من الأساس لتدريب الفريق في الوقت الحالي".

وأشاد بمستوى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، مؤكدا أنه أفضل مدافع في مصر بلا منازع ويتفوق على رامي ربيعة وياسر إبراهيم وتطور كثيرا.