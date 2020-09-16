نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي الزمالك مع منافسه فريق أسوان يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورحل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب القلعة البيضاء بالأمس بعد طلب منه بفسخ التعاقد ودفع قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ250 الف دولار.

واستقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تعيين طارق يحيى مدربًا للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب اجنبي جديد، وسوف يلعب يحيى بالتشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة بدون تغيرات.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الزمالك كالتالي :-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - الونش - إسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.