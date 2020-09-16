الجبلاية تستعين بالشباب.. فوزى غانم مستشارا لاتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة، في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اختيار فوزى غانم مدير المكتب الفني للاتحاد مستشارا للجبلاية.

يأتي ذلك من جانب مسؤلى الجبلاية ، فى إطار تكريم فوزى غانم حيث يعتبر من الكفاءات الإدارية الكبيرة ويعلم كل صغيرة وكبيرة داخل مقر الجبلاية وتعاقبت عليه العديد من مجالس الإدارات فى الجبلاية.

وكلفت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد بالاستعانة بعناصر من الشباب الذين يجيدون اللغات الاجنبية والخبرات التقنية من أجل العمل فى المكتب الفنى، تحت اشراف فوزى غانم.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، إن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى والمدير التنفيذي وليد العطار، حرصوا على تكريم فوزى غانم واختياره مستشارا للاتحاد والعمل على راحته بحضوره فى اى وقت معه.

وأضاف أن مسئولى الجبلاية طرحوا على فوزى غانم الحضور يومين فى الأسبوع نظرا لتقدمه فى العمر والخشية عليه فى ظل إصابة البعض من الموظفين بفيروس كورونا.