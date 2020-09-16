و نشر عصام الحضري ، صورة تجمعه باللاعب اليو بادچي من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". و كتب عصام الحضري معلقا : صديقي العزيز اليو بادچي سعيد جدا بمستواك ومبسوط من شغلي معاك في فترة التوقف وياللا يا بطل عايزين نشوف الشغل ده في حسم الدوري المباراة اللي جاية . وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : الحضري واحد بس ، السد العالي ، ربنا يوفقة اقرا ايضا : و أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى. وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتظرينك في حسم الدوري المباراة القادمة.. الحضري يوجه رسالة دعم لـ أليو بادچي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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