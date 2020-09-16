تعليق قوي من شوبير على أزمة رحيل كارتيرون

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، عن استيائه من فيديو اجتماع مرتضي منصور وكارتيرون بشأن رحيله.

وقال شوبير، إنه متفاجئ ومستاء من ذلك الفيديو، وكان من المفترض أن هذه الاجتماعات تكون فى الغرف المغلقة ولا يتم معرفة تلك الكواليس.

وشدد شوبير، علي أن ما حدث فى الفيديو ظهر نادي الزمالك يتوسل أو يرجو من كارتيرون أن يستمر.

وتابع ، كارتيرون رحل بسبب طلبه أن يتم التجديد لبعض اللاعبين وضم صفقات جديدة والاستغناء عن البعض، لكنه شعر بالملل علي حسب تصريحاته، ورحل لتلقيه عرضا ماليا ضخما للبحث عن الراحة النفسية.

واختتم أحمد شوبير، إنه مندهش أن أمير مرتضي وشقيقه وإسماعيل يوسف سوف يتوجهون إلى أوروبا لجلب مدير فني أجنبي جديد، علي الرغم من أن العصر الحالي يمكن أن يتواصل مع المدربين إلكترونيا لتسهيل الأمر.