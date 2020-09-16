نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في الأهلي بسبب بلايلي في المقال التالي
وجاء ذلك بعد تراجع الفريق السعودي، عن فكرة رحيل لاعبه المحترف، مبديًا تمسكه باستمراره بين صفوفه، خلال الموسم الجديد.
وبالرغم من وعود الفريق السعودي للنادي الأهلي والاقتراب من حسم الأمور، وما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأمور المادية مع النادي واللاعب، إلا أنه تراجع في عملية البيع.
وكان والد ووكيل أعمال اللاعب، أكد في تصريحات إعلامية، أن يوسف البلايلي بات قريبًا من المارد الأحمر، ولكن يتبقى الاتفاق المادي، بالإضافة إلى تقارير أفادت بوجوده في القاهرة الجمعة المقبلة لتوقيع الكشف الطبي.
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