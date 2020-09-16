نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق رمضان يعتذر عن قيادة ترسانة السويس بالقسم الرابع في المقال التالي
وأعلن رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رغم من عدم بدايه العمل اتقدم بالاعتذار عن قياده الفريق الاول بنادى ترسانه السويس البحريه، نظرا لظروف عملى مع تمنياتى بالتوفيق لنادى ترسانه السويس البحريه" .
وجدير بالذكر، أن مسؤولو مجلس إدارة الترسانة برئاسة عصام مغربي، أعلنوا منذ أيام تولي طارق رمضان قيادة الفريق، لأبناء فريق قوى قادر على المنافسة الموسم المقبل بدورى القسم الرابع، قبل أن يعتذر عن المهمه.
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