بعد رحيله عن الزمالك .. كارتيرون يتابع حساب التعاون السعودي على تويتر

وكان كارتيرون قد أبلغ أمير مرتضى، بأنه فقد شغفه مع الفريق، وأنه يخشى خسارة بطولة إفريقيا، ورغم محاولة المشرف على الكرة بالنادي، إقناعه بالبقاء، وزيادة عقده الذى وقعه مؤخرا، أو البقاء لحين انتهاء بطولة دوري الأبطال؛ إلا أن الفرنسى أصر على قراره.

وأكد الفرنسي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة راتب 3 أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من 1.5 مليون دولار سنويا من القلعة البيضاء.