بعد رحيله عن الزمالك .. كارتيرون يتابع حساب التعاون السعودي على تويتر

وأكد الفرنسي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة راتب 3 أشهر، حيث يتقاضى ما يقرب من 1.5 مليون دولار سنويا من القلعة البيضاء.
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