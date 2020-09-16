يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع نجم روما

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع نادي روما، بشأن انتقال نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس على وشك ضم المهاجم البوسني إيدين دزيكو، خلال الميركاتو الصيفي.
وأوضح الموقع، أن النادي الإيطالي حدد مبلغ 7.5 مليون يورو، كراتب سنوي لدزيكو.
ويتفاوض روما حالياً مع نجم نابولي أركاديوش ميليك، لضمه على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين يورو متغيرات.
وفي حال ضم ميليك، فإن دزيكو سينضم رسمياً لصفوف السيدة العجوز.
يذكر أن يوفنتوس ارتبط بالتعاقد مع لويس سواريز مهاجم برشلونة، إلا أن الصفقة انهارت بسبب مطالبة اللاعب بمستحقاته مع البارسا.
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