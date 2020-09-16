نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يفقد ليونيل ميسي في 3 مباريات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب نادي برشلونة الإسباني، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي من الانضمام لمنتخب الأرجنتين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مواجهتي الإكوادور وبوليفيا، المقرر لهما يومي 8 و13 من شهر أكتوبر المقبل.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" أن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا تستوجب أن يدخل اللاعب الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل التواجد رفقة منتخب بلاده.

وأشارت إلى أنه في حالة استدعاء ميسي لمنتخب الأرجنتين سيتعين عليه السفر قبل أسبوعين من الموعد، مما يعني غيابه عن مباراة فياريال، ثم سيلتا فيجو وإشبيلية في الدوري الإسباني.