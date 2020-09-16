نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضغط على سواريز الرحيل لهذا النادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات بشأن مستقبل الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، داخل قلعة كامب نو.
رفض المدرب الهولندي كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة إستمرار لويس سواريز داخل كامب نو في الموسم الجديد.
واستعبد كومان سواريز من قائمة الفريق التي لعبت أولى مباريات الموسم الودية أمام ناستيك، في إشارة لخروجه من خططه، إلا أن اللاعب يصر على البقاء.
من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة اقترحت على سواريز قبول عرض يوفنتوس، في حال منحه الأخير راتبًا أقل مما يتقاضاه في "كامب نو"، فإن النادي الكتالوني سيدفع الفرق.
وكان سواريز طلب الحصول على راتب الموسم المتبقي في عقده مع برشلونة كاملًا، للموافقة على الرحيل.
وأتمت الصحيفة الإسبانية أن ممثلي الأوروجوائي يرون أن سواريز يتلقى معاملة غير محترمة من برشلونة، رغم أنه صنع التاريخ مع النادي الكتالوني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يضغط على سواريز الرحيل لهذا النادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.