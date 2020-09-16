نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير.. مبابي بديل صلاح في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن يستعد ليفربول للتخلي عن أحد ثلاثي هجومه محمد صلاح وماني وفيرمينو من أجل التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أخبر باريس سان جيرمان برغبته بالرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما فتح التكهنات حول انتقاله لليفربول، الذي أكد اللاعب الفرنسي في وقت سابق إعجابه بفريق يورجن كلوب.

وتابعت إن ليفربول سيسمح لأي من ماني أو فيرمينو أو صلاح بالمغادرة في صيف عام 2021 إذا تلقوا عرضًا مناسبًا.

جدير بالذكر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس صيف عام 20202، لذا فمن المتوقع أن يخفض الفريق الباريسي مطالبه المادية الصيف المقبل، مع احتمالية خسارته مجانا بعد موسم واحد.