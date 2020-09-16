طارق يحيى يصل الزمالك لقيادة أول تدريب بعد رحيل كارتيرون

وصل طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك، إلى مقر النادى لقيادة أول تدريب استعدادًا لمواجهة أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز، بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.



ومن المقرر أن يقود طارق يحيى أول تدريب للزمالك فى تمام الساعة الرابعة عصرا عقب خضوع الفريق للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وتولى طارق يحيى مهمة قيادة الزمالك خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن تدريب الفريق، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض حيث جاءت البداية بإخطار كارتيرون رغبته فى الرحيل لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.