طارق يحيى يصل الزمالك لقيادة أول تدريب بعد رحيل كارتيرون

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز، بعدما اقترب الأهلى من حسم لقب الدورى.
ومن المقرر أن يقود طارق يحيى أول تدريب للزمالك فى تمام الساعة الرابعة عصرا عقب خضوع الفريق للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
وتولى طارق يحيى مهمة قيادة الزمالك خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن تدريب الفريق، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض حيث جاءت البداية بإخطار كارتيرون رغبته فى الرحيل لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.
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