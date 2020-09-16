وزير الرياضة يعلن تفاصيل أكبر علامة سلام فوق سطح الماء بمشاركة 500 سباح

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الشباب والرياضة والخاص بالإعلان عن تفاصيل الاحتفالية الرياضية لإقامة أكبر علامة سلام فوق سطح الماء وذلك بحضور سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والربان ولاء حافظ المرشد بهيئة قناة السويس.

وتقام الاحتفالية المصرية ضمن احتفالات العالم بيوم السلام العالمي والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، وتتضمن تسجيل أكبر علامة سلام فوق سطح الماء والتسجيل في موسوعة الأرقام القياسية جينيس بعدد 500 سباح من جنسيات مختلفة حول العالم، ولكسر الرقم التركي والمسجل بعدد 460 سباحا، وتنظم الاحتفالية فوق سطح مياه بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاحتفالية تعد بمثابة رسالة سلام ومحبة واعتزاز للعالم، ودعوة إلي عالم قوامه الأساسي الإستقرار والسلام، مشيرًا إلى أنه الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الشعوب والأمم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الاحتفالية تعد رسالة سلام من الدولة المصرية والتي تنادي بها الدولة المصرية في جميع المناسبات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشعوب العالم للتسامح ودعم السلام ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يلحق بالعالم الأذى والتدمير، مشيرًا إلى أن مصر ستظل حاضنة للحضارات وصانعة للسلام.

وأكد أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بدعم كافة المبادرات الشبابية فى شتي المجالات الشبابية والرياضية والمجتمعية والتنموية بوجه عام.

من جانبه قال سامح الشاذلي إن الحدث رسالة للعالم تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.

ووجه الربان ولاء حافظ، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعم الحدث، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لكل ما يتعلق بنشر ثقافة السلام والاستقرار.

وتمتد فعاليات الاحتفالية خلال الفترة من ١ إلى ٦ أكتوبر وبالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد، حيث تشهد مدينة شرم الشيخ عددا من الأحداث أهمها أطول مدة بقاء تحت الماء رجال ١٥٠ ساعة لكسر الرقم التركي والمسجل بـ ١٤٢ ساعة و٤٢ دقيقة و٤٢ ثانية، وأطول مدة بقاء تحت الماء سيدات ٥٥ ساعة لكسر الرقم الأمريكي ٥١ ساعة و٢٥ دقيقة ، كما تتضمن الأحداث أطول سلسة بشرية بعدد ٧٠٠ غواصا لكسر الرقم الإندونيسي والمسجل بعدد ٥٣٨ غواصا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تدريب ٢٠٠ من الشباب ذوي القدرات والهمم للمشاركة في الأحداث التي سيتم تنظيمها مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع وزارة الصحة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.