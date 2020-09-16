الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام المقاصة بالدوري

يعاني الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر كثيرًا قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل خاصة مع غياب 11 لاعب عن صفوف الفريق .

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود شريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي لإنتهاء عقودهم وكريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود ورامي ربيعه ومحمود متولي للإصابة وأحمد فتحي للإيقاف بسبب الطرد في مواجهة الإتحاد السكندري بجانب ياسر إبراهيم وعلي لطفي للإصابة بفيروس كورونا وهناك مخاوف أن يكون قد تاثر فايلر بمخالطته لمساعده سيزا.

ومن المقرر أن يدفع الجهاز الفني بحمدي فتحي في مركز المساك بجوار أيمن اشرف في مواجهة المقاصة علي أن يكون محمد هاني ظهير أيمن وعلي معلول في الجانب الأيسر وعمرو السولية واليو ديانج في مركز الوسط المدافع واحمد الشيخ وجيرالدو ومحمد مجدي أفشه واليو بادجي.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم باستاد مختار التتش إستعدادًا لإستئناف لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويخضع الفريق لمسحة طبية اليوم قبل بدء المران الجماعي للفريق الأحمر وسط اجواء من الخوف الشديد بعد ظهور ثلاث حالات إصابة داخل الصفوف خلال المعسكر الذي أقيم في برج العرب وتخلله مواجهتي الإسماعيلي والإتحاد السكندري.