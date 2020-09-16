كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن موعد افتتاح مبنى الجبلاية الجديد فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر. وقال المصدر إن افتتاح مبني الجبلاية الجديد فى مشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر سيكون فى شهر يونيو أو يوليو ٢٠٢١ فى احتفالية تضم لفيف من الشخصيات الرياضية والعامة. أشار إلى أن الجميع ينتظر اللمسات النهائية للمقر الجديد للجبلاية فى مشروع الهدف من تحل نقل جميع موظفى اللجان والإدارات للعمل به صيف العام القادم. شدد على أن المبني الحالي الكائن فى الجزيرة بأكمله سوف يتحول إلى متحف يتم وضع مقتنيات الاتحاد بما فيها كروس أمم أفريقيا المتبقية والدروع الخاصة بمختلف المسابقات العربية. أوضح أنه فى حالة إجراء انتخابات فى الفترة الزمنية التى حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وقدوم مجلس إدارة جديد سوف يقوم الأخير بافتتاح مقر الجبلاية الجديد فى عهده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى صيف ٢٠٢١.. تفاصيل افتتاح مقر اتحاد الكرة الجديد ومتحف الجبلاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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