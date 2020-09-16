الارشيف / الرياضة

محدش سأل جوارديولا عن مستقبله.. كلوب يكشف عن مصيره مع ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن مصيره فى الفترة المقبلة مع الريدز .
وصرح كلوب من قبل أن عقده سينتهي مع ليفربول فى 2024 ولكن قد يتغير رأيه فى أى وقت .
وقال كلوب عبر اليوتيوب مع ليروي ماتاتا ، أن هناك أشخاص كثيرون يسألونني .. هل ستسمر مع ليفربول ؟ ولم أر أى شخص يسأل جوارديولا بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي ، علا الرغم أن عقده سينتهي العام المقبل .

وشدد كلوب، على أنه لديه 4 مواسم مع ليفربول وهذه فترة طويلة وقد يحدث تغييرات فى تلك الفترة .

وتابع، أفترض أن خلال 4 سنوات سأفكر فى مسأله تجديد عقدي.

واختتم كلوب ، تصريحاته ، ان بعد مرور 4 سنوات ولم اجدد عقدي سأذهب الي نزهه ولن اقبل مهمه جديده أخري فى اليوم التالي ، قد يصل بي الحال أن أترك التدريب عام كامل بعد ليفربول .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محدش سأل جوارديولا عن مستقبله.. كلوب يكشف عن مصيره مع ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا