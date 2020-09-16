محدش سأل جوارديولا عن مستقبله.. كلوب يكشف عن مصيره مع ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن مصيره فى الفترة المقبلة مع الريدز .

وصرح كلوب من قبل أن عقده سينتهي مع ليفربول فى 2024 ولكن قد يتغير رأيه فى أى وقت .

وقال كلوب عبر اليوتيوب مع ليروي ماتاتا ، أن هناك أشخاص كثيرون يسألونني .. هل ستسمر مع ليفربول ؟ ولم أر أى شخص يسأل جوارديولا بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي ، علا الرغم أن عقده سينتهي العام المقبل .

وشدد كلوب، على أنه لديه 4 مواسم مع ليفربول وهذه فترة طويلة وقد يحدث تغييرات فى تلك الفترة .

وتابع، أفترض أن خلال 4 سنوات سأفكر فى مسأله تجديد عقدي.

واختتم كلوب ، تصريحاته ، ان بعد مرور 4 سنوات ولم اجدد عقدي سأذهب الي نزهه ولن اقبل مهمه جديده أخري فى اليوم التالي ، قد يصل بي الحال أن أترك التدريب عام كامل بعد ليفربول .