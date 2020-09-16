مفاجأة.. مجدي عبد العاطي يكشف سبب رفضه عرضين لتدريب طنطا وعرض سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لنادي أسوان، عن سبب رفضه لعرضين لتولي مهمة تدريب نادي طنطا الفترة الماضية.
وقال مجدي عبد العاطي خلال حواره ببرنامج الماتش: "الجهاز المعاون سبب تعثر مفاوضاتي مع سموحة لتولي تدريب الفريق".
وأكمل: "تلقيت عرضا لتدريب طنطا بعد استقالة أيمن المزين في المرة الأولى، لكني رفضت لأن العرض لم يكن مرضيا لطموحي".
وأضاف: "أفضل أن أكون الفريق بنفسي حتى يمكن محاسبتي على نتائجه، لأنني حتى وإن اجتهدت وساعدتهم على البقاء، فكان الأولى أن استمر مع أسوان خاصة أنه كان التحدي بالنسبة لي".
وأشار: "طنطا عرض علي اليوم تدريب الفريق من الموسم الجديد موسم ونصف لكن من الصعب العودة للدرجة الثانية مرة أخرى".
واختتم عبد العاطي حديثه قائلا: "هناك صعوبة شديدة حاليا في فريق طنطا، فاللاعبين حالتهم النفسية أصبحت صعبة بالرغم من أن هناك فرصة لبقاءهم".
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