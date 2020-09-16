نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يطمئن على المصابين بفيروس كورونا في المقال التالي
وقام طبيب الفريق، بالتواصل مع الثلاثي المصاب، ومطالبتهم بالحصول على العلاج اللازم وأيضا اتباع الإجراءات الخاصة بالعزل من أجل تخطي هذه الأزمة.
وكان الثلاثي قد غادر معسكر برج العرب بالاسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة بعد إيجابية عينتهم، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طبيب الأهلي يطمئن على المصابين بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.