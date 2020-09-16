الأهلي يتوصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق رسمي مع يوسف البلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر من أجل التعاقد معه رسميا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر:" الأهلي بالفعل يريد التعاقد مع يوسف البلايلي وتم التفاوض معه".
وأضاف:" أهلي جدة السعودي يريد بيع عقد البلايلي، كما أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل رسميا، وهناك رغبة مشتركة بين الطرفين، في إنهاء التعاقد خلال الفترة المقبلة".
وواصل عمر ربيع:" الأهلي اتفق مع البلايلي على ضمه حال موافقة نادي أهلي جدة وطلب مبلغ معقول للتخلي عنه، من الوارد أن تحسم الصفقة مقابل مليون و250 ألف يورو، أو مليون ونصف المليون يورو".
وأكمل:" الأهلي اتفق مع اللاعب الجزائري، وينتظر تحديد موقفه مع أهلي جدة السعودي خلال الايام القادمة".
وأتم:" في حالة عدم قبول عرض النادي الاهلي من جانب اهلي جدة، فأن اللاعب سيبحث عن عرض أوروبي أو في أي دولة آخرى".
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