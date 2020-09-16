نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرفض كافاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، رفض التعاقد مع الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورحب كافاني عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي، ليصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن كافاني عرض خدماته على ريال مدريد قبل أقل من أسبوع.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد رفض ضم كافاني، بسبب أن سن وراتب المهاجم الأوروجواياني لا يتناسبان مع خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة، أن وكلاء كافاني يحاولون العثور له على عقد لمدة عامين براتب جيد، وذلك بعد فشل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد وبنفيكا.