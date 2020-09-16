كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

وعلم صدي البلد ، ان الاسماء المرشحة لنادي الزمالك خلفا للفرنسي كارتيرون، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق أيضا.

ودخل ايضا داخل دائرة المرشحين ، البرتغالي فيريرا ، وأجيري الذي قاد منتخب منتخب مصر الي كأس العالم.

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق.

وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.