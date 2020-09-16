لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة طنطا

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا قبل تدريب الفريق الأبيض اليوم، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع حاليا للكشف عن فيروس كورونا.
ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
يذكر أن الزمالك قام بتعيين طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل كارتيرون و معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.
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