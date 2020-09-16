قبل ساعات من بدء الانتخابات.. الشباب والرياضة تنظم عروضا لبرامج مرشحي برلمان طلائع مصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، عروضا لبرامج مرشحي هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية لإنتخابات برلمان طلائع مصر "إلكترونيا" للسلطة التشريعية، المحدد انطلاقها صباح غد الخميس بعد إعتماد القوائم النهائية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حيث يتنافس علي مقعد الرئاسة ١٥ مرشحا، ١٧مرشحا علي منصب الوكيل الأول، ١٠ مرشحين علي منصب الوكيل الثاني، ١٦٠ مرشحا لمناصب رؤساء اللجان النوعية لاختيار ٢٥ رئيسا للجان النوعية.

يشارك بالجمعية العمومية للانتخابات 351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات لعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

وبالتوازي تم استكمال الجلسة التدريبية للمشاركين بنموذج المحاكاة الثاني للدولة المصرية( السلطة التنفيذية ) وذلك لإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة، بمشاركة الدكتور رامي عاشور ،المدرب محمود كمال خبراء مختصين في العلوم السياسية والمهارات الحياتية.

شملت الجلسة التدريبية لنموذج محاكاة السلطة التنفيذية اليوم شرح يوضح أهداف أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ ،تم فتح باب النقاش حول الملفات الهامة بالأجندة منها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته، العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ،العمل علي علي تحقيق نمو اقتصادي متنوع،الإعتماد علي الركائز الأساسية التنمية اتساقا بالمعرفة الابتكار والبحث العلمي ،توفير نظام بيئي متكامل ومستدام ،حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع،السلام والأمن المصري ،تعزيز الريادة المصرية.

الجدير بالذكر، أنه بدأت عملية الصمت الإنتخابي لمرشحي الانتخابات بعد الثالثة عصر اليوم حتي صباح يوم الانتخابات ،حددت اللجنة العليا ضوابط للصمت الانتخابي ابرزها لا يجوز ممارسة أي دعاية انتخابية من قبل المرشحين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (وسائل التواصل الإجتماعي)،اي انتهاك أو خرق للصمت الانتخابي والتعدي علي قرارات اللجنة العليا بهذا الصدد يعرض المرشح لشطب اسمه من كشوف الترشح.