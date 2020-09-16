الزمالك يكلف أحمد سمير بالإشراف على قطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بتولي مهمة الإشراف على القطاع في الفترة الحالية.
يأتي هذا لحين عودة طارق يحيى لمنصبه، بعدما تم تعيين الأخير مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
جاء ذلك بعد رحيل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق وفسخه لتعاقده مع النادي.
ويبدأ أحمد سمير في مهام منصبه الجديد ابتدء من اليوم وسيستمر في هذا المنصب لحين تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي للفريق الأول في الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن طارق يحيى ضم معه في الجهاز الفني لفريق الكرة كل من مدحت عبد الهادي وأيمن عبد العزيز مدربين بخلاف استمرار عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى.
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