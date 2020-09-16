هل يجبر نجم نابولي دجيكو على الرحيل إلى يوفنتوس ؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي روما الإيطالي عقدوا إتفاقا مع نظرائهم في نابولي الإيطالي على الحصول على خدمات البولندي آركاديوز ميليك في الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن الإتفاق تم بين الناديين بعد أن قدم روما مبلغ 24 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو كحوافز.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن القرار الآن في يد ميليك وفي حال أبدى النجم البولندي موافقته سيرحل حينها البوسني إيدين دجيكو نجم روما إلى يوفنتوس.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس مهتم هو الآخر بالتعاقد مع ميليك وأنه يُفاضل بينه وبين دجيكو ولويس سواريز بالإضافة إلى مهاجمين آخرين.
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