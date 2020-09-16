النجم الساحلي: فراس بلعربي على مشارف تجربة خليجية في صفوف الفجيرة الاماراتي

ذكرت صحيفة البيان الاماراتية ان نادي الفجيرة تقدم بعرض رسمي للنجم الساحلي من اجل ضم متوسط ميدانه فراس بلعربي.
واشار المصدر ذاته ان قيمة العرض المالي الذي تقدم به نادي الفجيرة المنتمي للدرجة الاولى الاماراتية لكرة القدم بلغت 500 ألف دولار مضيفا ان ادارة النجم الساحلي وافقت حسب رئيس فرع كرة القدم شكري العميري على الصفقة في انتظار إتمام بقية الإجراءات.
وانضم فراس بلعربي للنجم الساحلي في صائفة 2018 قادما من النادي البنزرتي بموجب عقد باربع سنوات وتحصل مع فريق جوهرة الساحل على كاس زايد للاندية العربية البطلة.
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